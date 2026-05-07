        1965 yılında Iğdır'da şehit düşmüştü... 61 yıl sonra cenazesi memleketinde defnedildi

        Iğdır'da 1965 yılında şehit olan Onbaşı Duran Öztürk'ün mezarının kimliğinin yıllar sonra netleşmesinin ardından, ailesinin bulunduğu memleketi Tokat'a nakline karar verildi. Dönemin maddi şartları nedeniyle Iğdır'da defnedilen şehidin naaşı, yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte memleketine getirildi. Duran Öztürk, 61 yıl sonra, Tokat'ta askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 13:21 Güncelleme:
        61 yıl sonra memleketinde defnedildi
        Iğdır'da 1965 yılında vatani görevini yaparken şehit olan ve bulunduğu kentte defnedilen onbaşı Duran Öztürk’ün cenazesi, 61 yıl sonra getirildiği memleketi Tokat’ta askeri törenle toprağa verildi.

        61 YIL SONRA

        DHA'daki habere göre; Iğdır'da 1965 yılında askerlik yaparken meydana gelen fırtınada, üzerine yemekhane borusunun düşmesi sonucu şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Onbaşı Duran Öztürk'ün cenazesi, dönemin maddi imkansızlıkları nedeniyle memleketi Tokat'a nakledilemeyip Iğdır’da toprağa verildi.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Geçen süreçte mezarın kime ait olduğu unutulsa da bir silah arkadaşının dikkati ve mermer atölyesi sahibi Gökhan İpek'in araştırmalarıyla kabrin şehit Duran Öztürk'e ait olduğu belirlendi.

        YASAL SÜREÇ TAMAMLANDI

        2021 yılında yerel basın aracılığıyla babasının mezarının bulunduğunu öğrenen Halit Öztürk’ün başvurusuyla yasal süreç tamamlandı.

        CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

        Iğdır Asri Mezarlığı’ndaki kabri dualarla açılan şehit onbaşının cenazesi, Türk bayrağına sarılı tabuta konulup kara yoluyla memleketi Tokat’a getirildi.

        DUALARLA UĞURLANDI

        Şehit Onbaşı Duran Öztürk için Tokat merkeze bağlı Yazıbaşı köyü mezarlığında askeri tören düzenlendi. Tören kıtası tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, köy mezarlığına getirildi.

        Buradaki törene Tokat Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Yardımcısı Fuat İşeri, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, askeri yetkililer, şehit yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit Onbaşı Duran Öztürk, Yazıbaşı Köyü Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

        Törenin sonunda şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğrafı, Vali Yardımsıcı Kökçü tarafından şehidin oğlu Halit Öztürk'e teslim edildi. Ayrıca Iğıdır’daki mezar taşı ise Tokat’taki mezarının başına konuldu.

        SEVİNÇ VE HÜZÜN BİRARADA

        Şehidin oğlu Halit Öztürk, "61 yıl sonra hem sevinçliyim hem de hüzünlüyüm. Sayın Valimiz ve komutanlarımıza çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bundan daha mutlu bir şey yoktur, olamaz da" dedi.

