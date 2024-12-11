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        Haberler Spor Futbol 2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupası'nın adresleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupası'nın adresleri belli oldu!

        FIFA, 2030 ve 2034 Dünya Kupası turnuvalarının düzenleneceği ülkeleri açıkladı. 2030 Dünya Kupası'na İspanya, Portekiz ve Fas ortaklığı ev sahipliği yapacak. 2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 18:04 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:41
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        İşte 2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın adresleri!
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        FIFA, 2030 ve 2034 Dünya Kupası turnuvalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı. 2030 Dünya Kupası'nda Portekiz, İspanya ve Fas ev sahipliği yapacak.

        2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan'da gerçekleşecek.

        Ayrıca 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. Futbolun en prestijli kupası 2030'da 100. yılına girmiş olacak.

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