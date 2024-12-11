2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupası'nın adresleri belli oldu!
FIFA, 2030 ve 2034 Dünya Kupası turnuvalarının düzenleneceği ülkeleri açıkladı. 2030 Dünya Kupası'na İspanya, Portekiz ve Fas ortaklığı ev sahipliği yapacak. 2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan'da düzenlenecek.
Giriş: 11.12.2024 - 18:04 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:41
FIFA, 2030 ve 2034 Dünya Kupası turnuvalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı. 2030 Dünya Kupası'nda Portekiz, İspanya ve Fas ev sahipliği yapacak.
2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan'da gerçekleşecek.
Ayrıca 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. Futbolun en prestijli kupası 2030'da 100. yılına girmiş olacak.
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