Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 28 Mayıs'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
ABONE OL

28 Mayıs'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Seçim günü eylem yapma hazırlığında olan DEAŞ’lı teröristler Konya emniyeti ve MİT’in yaptığı ortak operasyonla yakalandı.

Son dakika: 28 Mayıs'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
Haber Merkezi

28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 DEAŞ üyesi MİT ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre; terör örgütü DEAŞ’ın eylem hazırlığında olduğu MİT ve Emniyet güçlerince belirlendi. Örgüt adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp tekrar Türkiye’ye dönen ve Konya’ya yerleşen DEAŞ üyesi A.H. emniyet güçlerince tespit edildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR

A.H. ve irtibatlı olduğu 5 kişinin gizlendiği yerler tespit edildi. Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 6 farklı ikamete Özel Harekât Polislerinin de katıldığı nefes kesen operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden A.H.’nin eylem için hazırlık içerisinde olduğu ve mühimmat temin etmeye çalıştığı öğrenildi. Ayrıca A.H.’nin örgütün sözde liderlerinden olduğu ve Konya’daki 5 kişilik örgüt grubunu organize ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin baskın yaptığı anda ise cep telefonunu gizlendiği beşinci kattaki apartman dairesinden bir alt kattaki dairenin penceresine attığı görüldü. A.H.’nin söz konusu cep telefonunu örgütün sözde yöneticileriyle seçime yönelik saldırıyla ilgili yazışma ve görüşmeleri yapmak için kullandığı ve görüşmelerin tespit edilmemesi için pencereden attığı anlaşıldı.

2 TERÖRİST TUTUKLANDI

Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile MİT’in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda eylem hazırlığındaki A.H., Konya’da irtibat kurduğu ve Suriye’de DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ortaya çıkan H.E. ile yine iletişimleri tespit edilen Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. isimli toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

A.H. ile H.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Y.B. isimli şahıs yurtdışı yasağıyla serbest kalırken diğer 3 şahıs da serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emekli zammı 2023 hesaplama tablosu: Temmuz'da en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Emekli maaşlarında ek zam gelişmesi!
Son dakika haberi: Rekor sıcaklık uyarısı! Önümüzdeki 5 yıla dikkat çekildi - Küresel ısınma
GÜNDEM Rekor sıcaklık uyarısı! Önümüzdeki 5 yıla dikkat ...
Bursa'da 2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Alkollü sürücüye ödül gibi ceza!
GÜNDEM 2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Alkollü sürücüye ...
Son dakika: Mersin Tece Polisevi'ne yapılan saldırı sonrası sanıklar hakim karşısında!
GÜNDEM Mersin'deki polisevi saldırısında sanıklar hakim ...
Uzman öğretmenlik başvuru ekranı 2023: Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları ne?
GÜNDEM Uzman öğretmenlik başvuru ekranı
16 yaşındaki çocuk, arkadaşını öldürdü! - Haberler
GÜNDEM 16 yaşındaki çocuk, arkadaşını öldürdü!
Son dakika haberler: Ağabeye 10 kurşun! Başlık parası cinayeti! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Ağabeye 10 kurşun! Başlık parası cinayeti!
Son dakika haberleri: Cinayette uyuşturucu iddiası: Son dakika: Göğsünden 8 kez bıçaklandı! - Güncel haberler
GÜNDEM Göğsünden 8 kez bıçaklandı! Uyuşturucu iddiası!
İstiklal Caddesi'nde dayak! Tekme tokat saldırıp bayılttılar - Son dakika haberler
GÜNDEM İstanbul'da yaşandı! Tekme tokat saldırıp bayılttılar
BENZİN VE MOTORİN fiyatları son dakika: Zam geldi! 30 Mayıs 2023 bugün benzin, LPG, motorin (mazot) pompa litre fiyatı ne kadar oldu?
GÜNDEM Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.