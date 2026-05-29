        SON DAKİKA | Milli Piyango sonuçları açıklandı 29 Mayıs 2026 Cuma! Amorti, büyük ikramiye tam liste Milli Piyango sonucu sorgulama

        Milli Piyango sonuçları açıklandı! 29 Mayıs Cuma Milli Piyango sonucu tam liste sorgulama ekranı

        29 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye kazanan numaralar, amorti rakamları ve tam liste vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Çeyrek, yarım ve tam bilet sahipleri Milli Piyango sonuç sayfası ekranı üzerinden bilet sorgulaması yapabilecek. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekiliş sonrası kazandıran numaralar erişime açıldı. İşte 29 Mayıs 2026 Milli Piyango sonuçları, amorti büyük ikramiye tam liste bilet sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 20:14 Güncelleme:
        1

        Milli Piyango’nun 29 Mayıs tarihli çekilişi tamamlandı. Her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştirilen çekilişin ardından büyük ikramiye kazanan numaralar ile amorti sonuçları belli oldu. Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için Milli Piyango sonuç sorgulama ekranına yöneldi. İşte 29 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçlarına ilişkin merak edilenler…

        2

        29 MAYIS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        29 Mayıs 2026 Milli Piyango çekiliş sonuçları Sisal Şans tarafından erişime açıldı. Büyük ikramiye, amorti rakamları ve diğer tüm kazanan numaralar Milli Piyango Online sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

        3

        40 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARA

        004255

        4 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

        417922

        4

        AMORTİ

        2 5

        400 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

        128771 588468

        16 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

        300839 013104 362594 032196 192547 582581 240867 514819 044307 335591

        6 BİN 400 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

        80319 31453 12261 29160 93493 84054 83575 84015 28486 94731

        2 BİN 400 TL KAZANAN NUMARALAR

        2963 2582 8290 7316 7988 4975 9319 9091 9312 3961 6037 0179

        140 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

        388697 480762 187973 557016 171806 401560 329655 359441 098791 275854

        32 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

        168990 018170 312756 088336 160174 400298 242968 474557 271164 404809

        5

        1 600 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

        031 616 045 649 315 193 412 254 027

        800 TL KAZANAN NUMARALAR

        34 63 19 36 90 09 92

        6

        TESELLİ

        104255 204255 304255 404255 504255 014255 024255 034255 044255 054255 064255 074255 084255 094255 000255 001255 002255 003255 005255 006255 007255 008255 009255 004055 004155 004355 004455 004555 004655 004755 004855 004955 004205 004215 004225 004235 004245 004265 004275 004285 004295 004250 004251 004252 004253 004254 004256 004257 004258 004259

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
