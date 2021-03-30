4 yıl sonra aynı acı! Anne yürek yaktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: 4 yıl sonra aynı acı! Çaresiz anne yürek yaktı
ABONE OL

4 yıl sonra aynı acı! Anne yürek yaktı: Bana bir çare bulun

Van'ın İpekyolu ilçesinde, 4 yıl önce evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Suriyeli Cevahir Hasan Şeyho'nun (17),ablası Yeter Hasan (19) da 4 gün önce aynı şekilde kayboldu. Kızları için kayıp başvurusunda bulunan 9 çocuk annesi Sabah Şeyho, "7 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden iç savaştan kaçarak Van'a geldik. Benim bir kızım 4 yıl önce, diğer kızım da 4 gün önce evden çıktıktan sonra kayboldu. Kaçırıldıklarını düşünüyorum. Kızlarımın bulunması için yetkililerden yardım bekliyorum. Bana bir çare bulun" diye feryat etti

SON DAKİKA: 4 yıl sonra aynı acı! Çaresiz anne yürek yaktı
4 yıl sonra aynı acı! Anne yürek yaktı
0:00 / 0:00
DHA

Van'ın İpekyolu ilçesinde, 4 yıl önce evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Suriyeli Cevahir Hasan Şeyho'nun (17),ablası Yeter Hasan (19) da 4 gün önce aynı şekilde kayboldu.

Suriye'nin Halep kentindeki iç savaşta 7 yıl önce babaları Faruk Şeyho'yu kaybeden Şeyho ailesi, kaçıp, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'ne yerleşti. Burada yaşamaya başlayan Şeyho ailesinin kızlarından Cevahir Hasan, 4 yıl önce evinden çıktı. Cevahir Hasan'dan bir daha haber alınamadı. Şeyho ailesi, Cevahir Hasan için polise kayıp başvurusunda bulundu.

Cevahir'in ardından 4 gün önce, ablası Yeter Hasan da aynı şekilde evinden çıktıktan sonra kayboldu. Yeter için de aile, kayıp başvurusunda bulunurken, kızların gözü yaşlı annesi Sabah Şeyho, her gün evinin önünde oturup kızlarının geleceği günü beklediğini söyledi. Anne Şeyho, kızlarının bulunması için yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

'KAÇIRILDILAR MI KAÇIRILMADILAR MI BİLMİYORUM'

Arapça konuşan anne Sabah Şeyho, "4 yıl önce kızım kayboldu. Kaçırıldı mı, kaçırılmadı mı o konuda hiçbir bilgi alamadık. Onun dışında 3 gün önce 19 yaşında olan diğer kızım da aynı şekilde kaçırıldı mı veya daha önce kayıp olan kızımla beraber aynı konuya ilişkili midir? Bununla ilgili valiliğe, emniyete kayıp başvurusunda bulunduk. Şu ana kadar her iki kızımdan hiçbir haber alamadık. Onun için ben şu an eve gitmek istemiyorum. Ben evin kapısında oturuyorum. Kızımı istiyorum. Bütün devlet yetkililerinden bunu talep ediyorum, bana bir çare bulun. Benim ne düşmanım var ne de kimseyle bir husumetim var" dedi.

'KIZLARIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Anne Şeyho, savaştan kaçtığını anlatarak, "Türkiye'ye geldim. Bundan dolayı ben bir Allah'a, bir de Türkiye Cumhuriyeti´ne güveniyorum. Kızlarımın bulunması için ne gerekiyorsa yapsınlar. Kızlarımı bulsunlar" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Okullar ne zaman tatil olacak, 2021 yaz tatili ne zaman? MEB DUYURDU: Okullar ne zaman kapanacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Şehirler arası seyahat yasak mı? Özel araçla ve otobüsle şehirler arası seyahat yasağı var mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
Kafeler ve restoranlar kapandı mı? Restoranlar ve kafelerin çalışma saatleri
GÜNDEMKafeler ve restoranlar kapandı mı?
2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 ALES, KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
BARAJLAR! Son dakika: 30 Mart İstanbul baraj doluluk oranı - İSKİ
GÜNDEMİSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
SON DAKİKA: Kızının yanında vurmuştu! Necla'nın katili hastanede öldü
GÜNDEMNecla'nın katili hastanede öldü
2021 KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2021 KPSS DHBT tarihi belli oldu!
GÜNDEM2021 KPSS DHBT sınavı ne zaman?
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açıklama geldi mi
GÜNDEMAçık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Adalet Bakanlığı CTE sonuçları 2021: Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEMAdalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman ...
AYEDAŞ BEDAŞ 30 Mart elektrik kesintisi sorgula: İstanbul elektrik kesintisi duyuruları
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama