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SON DAKİKA! A Milli Takım kadrosu açıklandı!

Son dakika haberine göre; A Milli Takım’ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı. Nazım Sangare, Umut Meraş ve Ömer Ali Şahiner ilk kez Milli Takıma çağrıldı. Şampiyon Galatasaray’dan sadece Emre Taşdemir listeye alındı. Ozan Tufan, 13 Kasım 2017'den bu yana ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek

A Milli Takım

A Milli Takımımızın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Nazım Sangare, Umut Meraş ve Ömer Ali Şahiner ilk kez Milli Takıma çağrıldı. Şampiyon Galatasaray’dan sadece Emre Taşdemir listeye alındı.

Ozan Tufan, 13 Kasım 2017'den bu yana ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek.

Beşiktaş ve Başakşehir'den 4'er futbolcu, Trabzonspor'dan 3 futbolcu kadroya alınırken Fenerbahçe'den sadece 1 isim kafilede yer alacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİLER: Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangare, Ozan Muhammed Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cengiz Umut Meraş, Emre Taşdemir, Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Ali Şahiner

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman

 

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YORUMLAR

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  • Yusuf Öztürk_10156530899988299 11 saat önce Bizde 11 de onayan türk kim var? Emre yi almış o da doğru düzgün oynamadı bile :)
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  • mkaymaz570@gmail.com 17 saat önce Galasarayda türk oyuncular oynadımıki de çağrılsınlar her maç 11 yabancı
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  • Yusuf Yücel_2328608970496878 17 saat önce Ne sanıyorsunuzki 11 yabancı ile oynuyor zaten
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