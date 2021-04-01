Biden yönetimine dava! 0:00 / 0:00

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ABD'de 13 eyalet başsavcısı, 1,9 trilyon dolarlık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşvik paketinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Başkan Joe Biden yönetimine dava açtı.

Başsavcılar, dava dilekçesini Alabama eyaletindeki federal bölge mahkemesine sundu.

Cumhuriyetçi başsavcılar, eyaletlerin vergi kesintisini dengelemek amacıyla teşvik paketindeki yardımın doğrudan ya da dolaylı kullanımının engellendiği ve bunun anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı.

Batı Virginia Başsavcısı Patrick Morrisey yaptığı açıklamada, önceki federal hükümetlerin hiçbir zaman eyaletlerin maliyesini bu kadar ele geçirmeye kalkışmadığını savunarak, "Anayasa, eyaletleri yıllık bütçelerinin yaklaşık yüzde 25'ine eşit bir çek karşılığında temel anayasal işlevlerinden birini kaybetmeye zorlayan bir federal hükümeti değil, egemen eyaletleri öngörüyor." ifadesini kullandı.

Ohio Başsavcısı Dave Yost da 17 Mart'ta açtığı davada, eyaletlerin vergi kesintilerini telafi etmek için Kovid-19 yardımlarını kullanmasının yasaklanmasına itiraz etmişti.

BIDEN'IN 1,9 TRİLYON DOLARLIK KOVİD-19 EKONOMİK DESTEK PAKETİ

Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, doğrudan nakit yardımının yanı sıra işsizlik yardımları, eyalet ve yerel yönetimlerin desteklenmesi ve aşı dağıtımına yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Ekonomik destek paketi kapsamında, yılda 75 bin dolardan az kazanan bireylere 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanması öngörülüyor.

Paketle 14 Mart'ta süresi dolacak işsizlik yardımlarının süresi 6 Eylül'e kadar uzatılırken, haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımı sağlanması planlanıyor.

Eyalet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette, aşı dağıtımı, Kovid-19 testi, kira yardımı ve okullar için de finansman desteği yer alıyor.