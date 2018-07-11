Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün gazetecilere yaptığı açıklamada yerli bir kaleci transfer etmek istediklerini söylemişti.

Cedric Carrasso ve Eray İşcan'la yollarını ayırdıktan sonra Muslera'nın arkasında 2. kaleci için arayışlarda bulunan Galatasaray, geçen sezonu Kardemir Karabük'te geçiren Çağlar Şahin Akbaba'yı transfer etti. Aspor'daki habere göre, konuyla ilgili konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transferi doğruladı ve "Çağlar ile anlaştık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın, genç file bekçisine yaklaşık 1 milyon TL, kulübü Karabükspor'a da 1 milyon TL ödeneceği öğrenildi.

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA KİMDİR?

17 Mart 1995'te İzmir'de doğan genç kaleci, futbola 2006 yılında Bucaspor altyapısında başladı. Ardından 2016'da Elazığ ile el sıkıştı. 1.87 boyundaki Çağlar Şahin Akbaba, geçen sezon Kardemir Karabükspor'a transfer oldu ve Süper Lig'de 12 maçta forma giydi. Galatasaray'ın 3 Mart'ta Karabükspor'u deplasmanda 7-0 yendiği maçta kaleyi korudu. 2013 yılında 1 kez milli olan Akbaba, U19 Milli Takımı'na davet edildi.