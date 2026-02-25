Adana'da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da bir depoya düzenlenen baskında piyasa değeri 46 milyon 200 bin TL olan 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İHA'daki habere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu depoya yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı.
46 MİLYON TL DEĞERİNDE
Depoda ise kartonların içerisinde toplamda 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronların 46 milyon 200 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
