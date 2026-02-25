Canlı
        Son dakika: Adana'da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Adana'da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi

        Adana'da bir depoya düzenlenen baskında piyasa değeri 46 milyon 200 bin TL olan 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 15:53
        66 milyon kaçak makaron ele geçirildi

        Adana'da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 46 milyon 200 bin TL olan 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu depoya yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı.

        46 MİLYON TL DEĞERİNDE

        Depoda ise kartonların içerisinde toplamda 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronların 46 milyon 200 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

        1 KİŞİ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı

        Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı kaza kırıma uğradı, bir asker şehit olduBalıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 00:50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

