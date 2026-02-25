Adana'da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 46 milyon 200 bin TL olan 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İHA'daki habere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu depoya yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı.

46 MİLYON TL DEĞERİNDE

Depoda ise kartonların içerisinde toplamda 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronların 46 milyon 200 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.