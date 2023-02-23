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Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde binaları hasar gören kişilerin başka adreslere taşınması nedeniyle nakliyecilerde yoğunluk yaşanıyor. Depremzedelerden bazıları öncelikle yakınlarının yanına yerleşip eşyalarını da bu evlere veya arkadaşlarının depolarına taşırken, kimileri ise yeni kiraladıkları evlere taşınıyor

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  • Son dakika: Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı

    Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde binaları hasar gören kişilerin başka adreslere taşınması nedeniyle nakliyecilerde yoğunluk yaşanıyor.

     
  • Son dakika: Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 11 binanın çöktüğü kentte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları sürerken, bugüne kadar evleri kontrol edilen ve hasarlı olduğu belirlenenler de barınma sorunlarını çözmeye çalışıyor.

     
  • Son dakika: Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı

    Kontrollerde evleri orta hasarlı değerlendirilen bazı kişiler, güçlendirme için araştırmalar yapıyor. Hasarlı binaların çoğunda ise vatandaşlar taşınmayı tercih ediyor.

     
  • Son dakika: Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı

    Depremzedelerden bazıları öncelikle yakınlarının yanına yerleşip eşyalarını da bu evlere veya arkadaşlarının depolarına taşırken, kimileri ise yeni kiraladıkları evlere taşınıyor.

     
  • Son dakika: Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı

    Kentte taşınma yoğunluğu nedeniyle kimi zaman aynı apartmanda 2, site içinde ise 3-4 taşınma çalışması görülebiliyor. Bu yoğunluk, genellikle yüksek katlardan eşyalar taşındığı için asansör işleten firmalarda da yaşanıyor.

     
  • Son dakika: Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı

    Adana'da 13 yıldır ev eşyası nakliye işi yapan Vural Tedik, AA muhabirine, yoğunluklarının son günlerde iyice arttığını söyledi.

     
  • Son dakika: Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı

    Hasarlı binadan eşya taşımanın riskli olduğunu belirten Tedik, "Normal zamanda haftada 1 bilemedin 2 iş yapıyorduk. Şu anda deprem yüzünden günde 3 işi yetiştiremiyoruz. Siteye 3 makine birden kurduk." dedi.

     
  • Son dakika: Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı

    TAŞINMAK İÇİN MÜSTAKİL EVLER TERCİH EDİLİYOR

    Evini taşıyan Tahir Yalçın ise 12 yıldır oturduğu binada deprem sırasında büyük sarsıntı yaşadıklarını, yakınlarındaki Alpargün Apartmanı'nın çökme anındaki gürültüsünü duyduklarında daha fazla panik yaptıklarını dile getirdi.
  • Son dakika: Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı

    Depremin hemen ardından evden ayrıldıklarını, ailesini annesinin yanına yerleştirdiğini aktaran Yalçın, "Çok sağ olsun kıymetli bir arkadaşım alt katını kiraya veriyordu. Ondan evini kiraladım." ifadesini kullandı.

     
  • Son dakika: Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı

    Yalçın, taşınmak isteyenlerin daha çok müstakil veya az katlı binaları tercih ettiğini anlattı.

     
  • Son dakika: Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı

    Hüseyin Kaya, orta hasarlı apartmandan eşyalarını annesinin müstakil evine taşıdığını ifade ederek, "Öncelikle taşınma için asansör ayarladık. Annemin evine eşyalarımızı yerleştirdik. Şu anda hep beraber kalıyoruz." diye konuştu.

     
  • Son dakika: Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı

    Rıfat Sulu da evinin orta hasarlı olduğunu belirterek, eşyalarını arkadaşının deposuna yerleştiğini ve geçici olarak annesinin evinde yaşamaya başladıklarını söyledi.

     

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