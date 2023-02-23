Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 11 binanın çöktüğü kentte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları sürerken, bugüne kadar evleri kontrol edilen ve hasarlı olduğu belirlenenler de barınma sorunlarını çözmeye çalışıyor.