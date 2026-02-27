Adana'da mide bulandıran görüntü: Fırın mühürlendi
Adana'da bir fırında mide bulandıran manzara ortaya çıktı. Vatandaşın sofrasına giden ürünlerin sağlıksız şartlarda hazırlandığını tespit eden zabıta ekipleri, işletmenin kapısına kilit vurdu.
İŞLETME HAKKINDA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Adana'da zabıta ekipleri, Ramazan ayında kentte sürdürdüğü rutin denetimleri arttırırken, Gülpınar Mahallesi'ndeki bir fırına baskın yaptı. Yapılan kontrollerde hijyen kurallarının hiçe sayıldığı, üretim alanının sağlıksız ve yetersiz şartlarda faaliyet gösterdiği belirlendi. Ekmek üretiminin toplum sağlığını tehlikeye atacak ortamda yapıldığı tespit edilince işletme hakkında cezai işlem uygulandı.
FIRINA MÜHÜRLENDİ FAALİYETİNE SON VERİLDİ
Kurallara uymadığı belirlenen fırın zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi. İşletmenin kapısına resmi mühür vurulurken, içerideki üretim tamamen durduruldu.