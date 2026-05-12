Adıyaman’da tarlada çalışan çiftçi ölü bulundu
Adıyaman'da tarlada çalışan 60 yaşındaki çiftçi Cuma Etker, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler Etker'in hayatını kaybettiğini belirlerken, yapılan incelemede çiftçinin kalp krizi geçirdiği öğrenildi
Giriş: 12 Mayıs 2026 - 12:35 Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir çiftçi, çalıştığı tarlada ölü bulundu.
HAREKETSİZ BULUNDU
İHA'daki habere göre olay; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Tarlada çalışan 60 yaşındaki çiftçi Cuma Etker, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Cuma Etker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Etker'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
Yapılan incelemeler sonucunda Etker'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ