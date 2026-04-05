Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Korkuteli ilçesine bağlı Sülekler Mahallesi’nde meydana geldi.

Ramazan Uysal’ın kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki Abdullah Çelik ile Kemal Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ömer Mert Sökmen ve Ramazan Uysal, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Antalya’ya sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

2 ÇOCUĞUN CENAZESİ ALINDI, BABANIN FERYADI YÜREK BURKTU

Hayatını kaybeden Abdullah Çelik (13) ile Kemal Yalçın'ın (13) aileleri, çocukların cenazelerini teslim almak için bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Yalçın'ın cenazesini amcası, Çelik'in cenazesini ise babası Ali Çelik ve yakınları morgdan teslim aldı. Gözyaşlarını tutamayan Ali Çelik, “Oğlum" diyerek feryat etti. Cenazeler, defnedilmek üzere Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesi'ne götürüldü.