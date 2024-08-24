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        Ahlat'taki etkinlikler şanlı Malazgirt Zaferi'nin coşkusunu yaşatıyor

        Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Bitlisin Ahlat ilçesine gelenler, düzenlenen etkinlikler ve sahnelenen gösterilerle şanlı zaferin coşkusunu yaşıyor. Türkiye'nin birçok ilinden gelen katılımcılar, Okçular Vakfınca kurulan alanlarda görevliler tarafından bilgilendiriliyor, ecdadın kazandığı savaşta kullandığı aletleri deneyimleme fırsatı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 12:14 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:26
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        Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Bitlis'in Ahlat ilçesine gelenler, düzenlenen etkinlikler ve sahnelenen gösterilerle şanlı zaferin coşkusunu yaşıyor.

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        Van Gölü kıyısında bulunan Çarho mevkisindeki, Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi, kutlamalar kapsamında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

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        Türkiye'nin birçok ilinden gelen katılımcılar, Okçular Vakfınca kurulan alanlarda görevliler tarafından bilgilendiriliyor, ecdadın kazandığı savaşta kullandığı aletleri deneyimleme fırsatı buluyor.

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        Eğitmenlerin gözetiminde "Ya Hakk" diyerek ok atan, atlı okçuluk, okçuluk ve diğer gösterileri izleyen ziyaretçiler, yöresel ürünlerin tanıtıldığı kıl çadırları ve stantları dolaşarak illerin kültürleri hakkında bilgi alıyor.

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        Çocukların da geleneksel oyunları hem öğrendiği hem oynadığı kutlamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'dan getirilerek Ahlat'a yerleştirilen Ahıska Türkleri de kurulan çadırda, yöresel kıyafetleriyle misafirlere kültürlerini tanıtıyor. Dev Türk ve Filistin bayraklarının açıldığı alanda hem gururlu hem de eğlenceli anlar yaşanıyor.

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        OKÇULUK STANTLARI İLGİ GÖRÜYOR

        Okçuluk deneyim alanı sorumlusu Muhammet Akçay, AA muhabirine, daha önce hiç ok atmayan vatandaşların stantlara ilgi gösterdiğini söyledi.

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        Ziyaretçilere ilk etapta yay tutmayı gösterdiklerini anlatan Akçay, "Ok atışlarını arkadaşlarımızın eşliğinde yaptırıyoruz. Burada herkes ata sporlarının ruhunu hissederek atışlarını yapıyor. Aynı zamanda diğer alanlarda da ata binip, okçulukla ilgileniyorlar. Burada 'gaza niyetine' diyoruz. 9 kişi aynı anda ok atabiliyor. Binlerce kişi Selçuklu ve Osmanlı ruhunu okçuluk deneyimleme alanında yaşadı." dedi.

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        Eşiyle Isparta'dan gelen Harun Akışık ise ata topraklarını görmek ve o dönemin ruhunu yaşamak istediklerini belirtti.

        Alandaki coşkudan çok etkilendiklerini dile getiren Akışık, şöyle konuştu:

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        "Eşimle çok güzel topraklara adım attığımızı düşünüyoruz. O ruhu yaşayınca ne olduğumuzu, nereden geldiğimizi hissettik. Çok güzel bir deneyimdi. Her yıl tekrar etmek istiyoruz.

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        Her yıl 25 Ağustos'ta muhakkak Ahlat'tayız. İlk kez burada ok attım. Bize bu deneyimi yaşattıkları için Okçular Vakfına, Cumhurbaşkanlığına teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden insanların buraya akın akın gelmesi ve bu ruhu yaşaması lazım."

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        Zühra Akışık da buradaki atmosferi yaşamak için geldiklerini belirterek, "Atalarımızın yaşadığı o atmosferi biraz da olsa hissedebilmek çok güzel. Bu çok önemli bir duygu. Herkesin yaşaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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        "AHISKA TÜRKLERİNİ BÖLGEYE VE TÜRKİYE'YE TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Dünya Ahıska Türkleri Birliği Türkiye Temsilcisi İbrahim Agara, dünya çapında Ahıska Türklerinin sayısının 650-700 bin olduğunu belirterek, "İnsanlarımızın bir kısmı 80 sene önce sürgüne maruz kalmış ve bugün 9 ülkede yaşamlarını sürdürmekte. Bu insanların bir kısmı 2022'de savaştan dolayı Ahlat'a yerleşti. Şu anda Ahlat'ta 218 ailemiz mevcut. Onların desteğiyle çadırımızı açtık. Burada Ahıska Türklerini bölgeye ve Türkiye'ye tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

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        Ahıska Türklerinden Elif İzzet ise yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını anlatarak, "Tarihimiz boyunca birçok kez sürgün edildik. Önce Gürcistan, daha sonra da farklı ülkelere gittik. Ben Ukrayna'da doğdum. 2022'de savaş nedeniyle Türkiye'ye geldim. Önce Edirne'ye geldik, orada bir hafta kaldık, daha sonra Bursa ve Eskişehir'de yurtlarda kaldık. Geçen şubatta Ahlat'a geldik. Güzel milletimi herkese tanıtmak istiyorum." diye konuştu.

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