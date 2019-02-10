Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu maçın ardından sert açıklamalar yaptı. Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Düşmanlarımız bugün farklı şekilde karşımıza çıkıyorlar. Eğer Türk futbolunun ilerlemesini istiyorsak, biz bu gençlerle geleceğiz. Ya şu İstiklal Marşı'nı maçlardan önce okutmayalım, ya da bu gençlere bu sıkıntıyı yaşatmayalım."

"Galatasaray'ı aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Bu bir futbol maçı, her sonuç çıkar ama lütfen skor, oynanarak tecelli etsin. Pozisyonları zaten herkes konuşuyor. Bu başımıza gelen ilk vaka değil. Tekrar tekrar tekrar... Bırakın şu çocuklar mücadelelerini sahada versinler. Bu çocukları bu şekilde geliştiremeyiz. Aradan 105 sene geçti, mücadelenin ruhu değişmedi, sadece düşman şekil değiştirdi. Trabzonspor'un 17-18 yaşındaki gençlerinin katledilişini izledik."

"O düdük çalacaksa adaletli olarak çalsın. Skor koptuktan sonra son 10-15 dakikada hak etmediğimiz halde lehimize verilen fauller... Allah bize değil haram tek gol, haram tek faul nasip etmesin. Biz bu takımla ligin sonuna kadar mücadeleyi devam ettireceğiz. Bunlara bakıp ders çıkarması, utanması gerekenler var. Aynaya nasıl bakacaklar? İnsan sahaya çıkarken şu esame listesini aldığı zaman, oyuncuların doğum tarihine bir bakar. Bizler, bu çocukların gözüne bakamıyoruz. Onların haklarını koruyamıyoruz"

"O düdük asılsın istemiyoruz, o düdük adaletli çalınsın. Ben kim oluyorum bir kulüp başkanı olarak. Yakışır mı hiç? Öyle bir şey yok. O düdük lütfen adaletli çalsın. Ben 17-18 yaşındaki çocuklarımı gönül rahatlığıyla sahaya süreyim. VAR sistemi mükemmel, neticede teknoloji, her şeyi orada gösteriyor. Ceza sahası içinde bir oyuncunun ayağına basıyorsanız eğer, bunu size gösteriyor. Ama bunun kararını veren ise yine bir insan. VAR, var mı yok mu? Neye göre var neye göre yok ben de anlamış değilim."