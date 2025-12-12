Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Ahmet Çakar ifade vermek için adliyeye getirildi! - Futbol Haberleri

        Ahmet Çakar ifade vermek için adliyeye getirildi!

        Ahmet Çakar, bahis ve şike soruşturması kapsamında ifade vermek adliyeye getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 14:38 Güncelleme: 12.12.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Çakar ifade vermek için adliyeye getirildi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan Ahmet Çakar, tedavisinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Çakar, adliyede ifade verecek.

        NE OLMUŞTU?

        Gözaltına alınan ancak rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle kaldırılmıştı.

        20 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

        "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı.

        Sulh ceza hakimliği, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun tutuklanmasına karar verdi.

        Hakimlik, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

        Şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret maratonu başladı!
        Asgari ücret maratonu başladı!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        Sürecin sonunda yarı yarıya infaz
        Sürecin sonunda yarı yarıya infaz
        Kızının düğün hazırlığı için gelmişti...
        Kızının düğün hazırlığı için gelmişti...
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"