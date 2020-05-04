Ahmet Şık HDP'den istifa etti

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HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 1 Nisan'da ilgililere ilettiği istifa kararının 4 Mayıs itibarıyla resmiyet kazandığını belirterek "Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması" dedi.

Açıklamasında HDP yönetimine eleştiriler getiren Şık, "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim" ifadelerini kullandı.

— ahmet şık (@sahmetsahmet) May 4, 2020

HDP'DEN AÇIKLAMA

Halkların Demokratik Partisi (HDP),partiden istifa eden İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a ilişkin, "İstifa kararı kendi takdiridir." açıklamasını yaptı.

Parti Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Ahmet Şık ile Haziran 2018 seçimlerinden bu yana birlikte çalıştık, birlikte emek verdik. İstifa kararı kendi takdiridir. HDP üzerine düşen siyasal ve tarihsel sorumluluğun farkında olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."