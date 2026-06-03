Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti'de 4 ilde il başkanları ve yönetim kurulları değişti | Son dakika haberleri

        AK Parti'de 4 ilde il başkanları ve yönetim kurulları değişti

        AK Parti Teşkilat Başkanlığı, yapılan değerlendirmeler sonucunda Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini açıkladı. Yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'de 4 ilde görev değişimi

        AK Parti Teşkilat Başkanlığı, 4 ilde, il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini açıkladı.

        AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te il başkanlıklarında görev değişikliği yapıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir.

        REKLAM

        Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır.

        AK Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

        Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sancaktepe'de 14 yıl önce boşandığı eski kocasını silahla vurarak öldürdü

        Sancaktepe'de Nuray Kalıncı (46), evine gelen 14 yıl önce boşandığı eski eşi Hakan Büyükata'yı (47) silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan 2 çocuk annesi Kalıncı'nın, emniyette verdiği ilk ifadesinde, 1 ay önce cezaevinden çıkan Büyükata'nın eve gelerek kendisine ve çocuklarına şi...
        #adana
        #Diyarbakır
        #giresun
        #Siirt
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
        Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP'li tüm belediyeler denetlenecek
        Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP'li tüm belediyeler denetlenecek
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        BES kişinin geleceğine yatırım yaptığı sistem
        BES kişinin geleceğine yatırım yaptığı sistem
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Düğünde çalıyor sokakta çarpıyor... Bu adam uslanmıyor!
        Düğünde çalıyor sokakta çarpıyor... Bu adam uslanmıyor!
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Siyahi hastalar üzerinde yapılan skandal deney
        Siyahi hastalar üzerinde yapılan skandal deney
        Sivas'ta 4'üncü ölüm... Kene kabusu devam ediyor!
        Sivas'ta 4'üncü ölüm... Kene kabusu devam ediyor!
        "Belki çocuk bekliyorum"
        "Belki çocuk bekliyorum"
        Avrupa ülkesinden turistlere özel 'hazine avı'
        Avrupa ülkesinden turistlere özel 'hazine avı'
        CENTCOM: İran'ın saldırısı başarısız oldu
        CENTCOM: İran'ın saldırısı başarısız oldu
        Avrupalı devleri geride bıraktık
        Avrupalı devleri geride bıraktık
        "Barış için Netanyahu engelinin aşılması gerek"
        "Barış için Netanyahu engelinin aşılması gerek"