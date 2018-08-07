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Son dakika: AK Parti'de 24 Haziran için 2 bin rapor hazırlandı

Son dakika... AK Parti'de 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin 2 bin rapor hazırlanarak AK Parti Genel Merkezi'ne gönderildi. Raporlar AK Parti'nin oy oranının neden düştüğü saptanacak. Genel Merkeze gelen raporlarda ise dört başlık ön plana çıktı

07.08.2018 - 06:51 | Güncelleme:

AK Parti’de il, ilçe teşkilat başkan ve yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları hazırladıkları raporları genel merkeze gönderdiler. Yaklaşık 2 bin rapordaki saptamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

24 Haziran seçimleri sonrasında AK Parti, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yaptığı kısa değerlendirmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile partinin aldığı oy arasındaki 10 puanlık farkın ve partinin 1 Kasım seçimlerine kıyasla 7 puan kaybının nedenlerini araştırma kararı almıştı. Profesyonel şirketlerin dışında il, ilçe teşkilat başkan ve yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları, belirledikleri gerekçelerin de yer aldığı raporları, genel merkeze gönderdi. Yaklaşık 2 bin rapor yorumlandı. Yerel faktörlerin yanı sıra genel değerlendirmelerin de yer aldığı rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve partinin yetkili organlarında ele alınacak.

KAYBIN NEDENLERİ

Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin oy kaybının analiz edildiği raporlarda, dört başlık ön plana çıktı. Oy kaybının en önemli nedenlerinden birinin, yerel yönetimlerden kaynaklanan sorunlar olduğu saptandı. Belediye başkanlarının uygulamaları, imar kararları, vaatlerin yerine getirilmemesi, yerel sorunların çözülmemesi ve rantla ilgili şikâyetlerin oy kaybında önemli başlık olduğu belirlendi. Başka önemli bir sorun ise ekonomik gerekçeler oldu. Yerel ve genel düzeyde yaşanan sıkıntılar, kriz beklentisi, piyasadaki durgunluk ve işsizlikle ilgili kaygılar partiyle ilgili güven sorunu yarattı. Ekonominin yanı sıra bazı yanlış eğitim ve tarım uygulamaları seçimde kırılmaya neden oldu.

YEREL SORUNLAR

Saptamalar arasında diğer önemli neden olarak, bazı illerdeki aday belirlemede yaşanan sıkıntılar gösterildi. Örneğin bir ilçeden birkaç kişinin aday gösterilmesine karşın, bir başka ilçenin temsil edilmemesi, yerelde tepki çeken bazı isimlerin listeye konulması, erken seçim kararı nedeniyle partinin adaylar konusunda yaptığı çapraz araştırmayı tamamlayamaması, kısa sürede yapılan listelerin, illere ilişkin dengeleri yansıtmaması da diğer önemli faktörler arasında yer aldı.

OY PUSULASI

Partinin iddiasına göre, cumhurbaşkanı ve milletvekili oy pusulalarının aynı zarfta kullanılmasının da olumsuz etkileri oldu. 1 milyon civarındaki geçersiz oyun büyük çoğunluğu bu nedenle gerçekleşti. Bu görüşe göre vatandaş aynı zarfta kullanınca bir pusulaya mühür basmasının yeterli olduğunu düşündü ve diğerini boş bıraktı. Bu tür geçersiz oyların çoğunluğunun AK Partili seçmene ait olduğu iddia edildi.

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