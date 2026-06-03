AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bu yıl Sakarya’da düzenlenecek. Kampın 26 ile 28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanıyor.

YENİ KAMP ALANI SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİ

2018'den bu yana Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen kampın yerinde değişiklik yapıldı. Yeni kamp alanı Sakarya'nın Sapanca İlçesi olarak belirlendi.

YENİ DÖNEMDEKİ HEDEFLER ELE ALINACAK

AK Parti'nin kuruluşunun çeyrek asrı devireceği 14 Ağustos öncesinde kampta yeni dönemdeki hedefler masaya yatırılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇILIŞ KONUŞMASIYLA BAŞLAYACAK

AK Parti'nin ana kademe, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları'nın yanı sıra bakanlar düzeyinde de katılım sağlanacak kampın açılış ve kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

İÇ VE DIŞ POLİTİKA, BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Kampın ana eksenini yeni dönem hedefleri oluşturacak. Yeni anayasa çalışmaları ve "terörsüz Türkiye" süreci başlıklarının yanı sıra iç ve dış politika, güvenlik stratejileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.