Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti kampa giriyor: Yeni dönemin yol haritası masaya konacak | Son dakika haberleri

        AK Parti kampa giriyor: Yeni dönemin yol haritası masaya konacak

        AK Parti'nin 26 ile 28 Haziran'da düzenlenecek İstişare Kampının detayları netleşiyor. 8 yıllık bir aranın ardından Kızılcahamam'dan taşınan kampın bu yılki adresi Sakarya'nın Sapanca İlçesi olacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 11:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti kampa giriyor

        AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bu yıl Sakarya’da düzenlenecek. Kampın 26 ile 28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanıyor.

        YENİ KAMP ALANI SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİ

        2018'den bu yana Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen kampın yerinde değişiklik yapıldı. Yeni kamp alanı Sakarya'nın Sapanca İlçesi olarak belirlendi.

        YENİ DÖNEMDEKİ HEDEFLER ELE ALINACAK

        AK Parti'nin kuruluşunun çeyrek asrı devireceği 14 Ağustos öncesinde kampta yeni dönemdeki hedefler masaya yatırılacak.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇILIŞ KONUŞMASIYLA BAŞLAYACAK

        AK Parti'nin ana kademe, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları'nın yanı sıra bakanlar düzeyinde de katılım sağlanacak kampın açılış ve kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

        İÇ VE DIŞ POLİTİKA, BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

        Kampın ana eksenini yeni dönem hedefleri oluşturacak. Yeni anayasa çalışmaları ve "terörsüz Türkiye" süreci başlıklarının yanı sıra iç ve dış politika, güvenlik stratejileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        7 aylık hamile hemşire Esra evinde ölü bulundu

        Antalya'da, bir süredir eşiyle sorun yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 7 aylık hamile 29 yaşındaki hemşire Esra Uğur, evinde ölü bulundu. Öte yandan polis, Esra Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını belirledi. (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
        Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP'li tüm belediyeler denetlenecek
        Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP'li tüm belediyeler denetlenecek
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        BES kişinin geleceğine yatırım yaptığı sistem
        BES kişinin geleceğine yatırım yaptığı sistem
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Düğünde çalıyor sokakta çarpıyor... Bu adam uslanmıyor!
        Düğünde çalıyor sokakta çarpıyor... Bu adam uslanmıyor!
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Siyahi hastalar üzerinde yapılan skandal deney
        Siyahi hastalar üzerinde yapılan skandal deney
        Sivas'ta 4'üncü ölüm... Kene kabusu devam ediyor!
        Sivas'ta 4'üncü ölüm... Kene kabusu devam ediyor!
        "Belki çocuk bekliyorum"
        "Belki çocuk bekliyorum"
        Avrupa ülkesinden turistlere özel 'hazine avı'
        Avrupa ülkesinden turistlere özel 'hazine avı'
        CENTCOM: İran'ın saldırısı başarısız oldu
        CENTCOM: İran'ın saldırısı başarısız oldu
        Avrupalı devleri geride bıraktık
        Avrupalı devleri geride bıraktık
        "Barış için Netanyahu engelinin aşılması gerek"
        "Barış için Netanyahu engelinin aşılması gerek"