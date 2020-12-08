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AK Partili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu aday olsun ben de aday olurum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamaya ilişkin, "Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım!" dedi.

Son dakika: AK Partili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu aday olsun ben de aday olurum
AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
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AK Partili Bülent Turan, Habertürk'ten Saliha Çolak'a konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis konuşmasını değerlendiren Turan, "Sayın Kılıçdaroğlu, bütçe konuşmasında yine geleneğini bozmayarak ne kadar yalan, iftira varsa süreye sığdırmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Avukatlarından Danışmanlarına kadar ne kadar yalanlanan konu varsa tekrar gündeme getirdi. Ana muhalefet liderinden daha olgun bir duruş, daha usturuplu bir dil beklerdik. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu adeta neresini düzeltelim diyeceğimiz bir konuşma gerçekleştirdi" dedi.

"Ayrıca dünkü görüşmelerde Sayın Kılıçdaroğlu Hükümeti eleştirirken AK Partili arkadaşlarımızın 'öyleyse aday olun' demesine kürsü heyecanıyla bir an sanki adaymış gibi ifade etti" diye sözlerini sürdüren Turan, "Ancak sonra ne olur ne olmaz diyerek toparlamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu’nun şimdiye kadar aday olmaması aslında bundan sonra da nasıl bir siyaset izleyeceğinin göstergesi" diye konuştu.

Bülent Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek. Bir defa Kılıçdaroğlu’nu kaset operasyonu ile genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. “Siyasi dostlarına” rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım!"

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