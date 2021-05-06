Akaryakıtta tavan fiyat için geri sayım

Merkez Bankası’nın, “Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu”nda, gıda dışındaki ana kalemlerde yıllık enflasyon yükselirken, tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkının enerji grubundan geldiği vurgulandı. Bu dönemde “eşel mobil” sistemi ve “tavan fiyat” uygulamasının etkisiyle enerji fiyatlarının yatay seyrettiği; ancak, baz etkisi nedeniyle grup yıllık enflasyonunun belirgin biçimde yükseldiği vurgulandı.

2 AYLIK “TAVAN FİYAT” UYGULAMASI



Bu rapor sonrasında gözler, akaryakıtta “eşel mobil”le birlikte 17 Mart’tan bu yana uygulamada olan “tavan fiyat”a çevrildi. EPDK’nın aldığı karar uyarınca, 2 aylık tavan fiyat uygulamasının süresi, 17 Mayıs’ta dolacak. Milyonlarca araç sahibi ve sektör, 18 Mayıs’a kilitlendi. EPDK, konuyla ilgili bir “durum değerlendirmesi” çalışması yaptırıyor. Buna göre atılacak adım belli olacak.

DAHA ÖNCE NE OLDU?

Kurum, daha önce 2009, 2014 ve 2015’te üç kez “tavan fiyat” uyguladı; 2 aylık sürenin sonunda uygulamaya son vermişti. Uzmanlar, çok büyük bir sürpriz olmaması durumunda uygulamanın sona ermesini bekliyor.



“EŞEL MOBİL” SİSTEMİ

2018 yılından bu yana akaryakıtta “eşel mobil” sistemi uygulanıyor. Devlet, akaryakıta gelecek zammın bir bölümünü ÖTV gelirinden karşılıyor.

Devletin, son dönemde Brent petrol, uluslararası piyasalarda ürün (benzin ve motorinin ton) fiyatı ve dolar kurunun yükselmesi nedeniyle ÖTV alacağı arttı.

Devletin, halen her litre benzinde 1 TL 66 kuruş, motorinde 1 TL 33 kuruş ÖTV alacağı oluştu. “Eşel mobil”in kalkması durumunda bugünkü fiyatlarla benzinin litresi, Türkiye’nin her yanında 9 TL sınırına dayanacak.

Uzmanlar, akaryakıtın başta gıda olmak üzere tüm ürün fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirterek, bunun enflasyona etkisinin göz önünde bulundurularak, “eşel mobil”in bir süre daha devam edebileceğine işaret etti.