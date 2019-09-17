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Son dakika... Akılalmaz olay! 80 yaşında dede 64 yaşındaki adamı bıçakladı!

DHA

Aydın'ın Söke ilçesinde, huzurevinde kalan Galip Özer (80),tartıştığı arkadaşı Ahmet Bülent Canbay´ı (66) bıçakladı. Ağır yaralanan Canbay hastaneye kaldırılırken, Özer gözaltına alındı

huzurevinde bıçaklama

Aydın'ın Söke ilçesindeki Hilmi Fırat Huzurevi'nde kalan Galip Özer ile Ahmet Bülent Canbay arasında dün henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özer, eline geçirdiği bıçakla Canbay´ı, iki kere karnından ve bir kere de kolundan yaraladı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre Canbay, kanlar içinde yere yığılırken, huzurevi görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet Bülent Canbay ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Burada tedaviye alınan Canbay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılan polis, Galip Özer'i gözaltına aldı.

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