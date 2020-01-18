İHA

İstanbul Esenyurt'taki Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında dün sabah henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evde o sırada yalnız olan 8 ile 12 yaşlarındaki 2 çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 çocuğu hastaneye götürdü. İtfaiye ekipleri alevli şekilde devam eden yangını yaklaşık 1 saat içerisinde söndürdü. Yaşanan panik anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"AĞACA ÇIKIP ÇOCUKLARI KURTADIK"

Çocukları ağaca tırmanarak kurtardığını söyleyen bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Yukarı çıktım çelik kapıyı açtım sonra duman çok olunca tekrar aşağıya indim. Ağaca çıktık 2 arkadaş ile beraber 2 çocuğu kurtardık. Ambulans çocukları hastaneye götürdü" dedi.