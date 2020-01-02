Alper Uruş aurus@cyh.com.tr

Mersin’in Erdemli İlçesi’ndeki, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası’na gezmeye çıkan 4 kişinin içinde bulunduğu araç, 23 Aralık Pazartesi günü bozuldu ve tipiye yakalandı. Araçta bulunan 4 kişiden 3’ü ertesi gün jandarma tarafından kurtarılırken, evli ve 4 çocuk babası olan 63 yaşındaki Ali Kaçar’dan bir daha haber alınamadı.

YAŞANANLARI KIZI ANLATTI

Kurtarılan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde Ali Kaçar’ın yoluna kendi başına devam ettiğini söyledi. Ali Kaçar’ın kızı Fatma Kılıç (42) yaşadıkları süreci ve kitlenme noktasına gelen arama kurtarma faaliyetlerini HABERTÜRK’e anlattı…

“TİPİYE YAKALANIYORLAR”

“Bizim bildiğimiz kadarıyla babam ve bir arkadaşı yaylaya gezmeye çıkmaya karar veriyor. Ardından iki kişi daha onlara katılıyor ve 4 kişi, 23 Aralık Pazartesi günü Musabozulduğu Yaylası’na gidiyorlar. Burada tipi nedeniyle iki gruba ayrılıyorlar.

Babam ile bir kişi yardım bulmak için araçtan iniyor ve yola yaya olarak devam ediyorlar. Diğer iki kişi ise araçta kalıyor. Bir süre sonra araçta kalan iki kişi bir tamirciye ulaşıyor ve tamirci de bölgeye geliyor. Ancak onun da aracı bozulunca o da bölgede kalmak zorunda kalıyor.

“BABAMIN KAYBOLDUĞU SÖYLENMİYOR”

Babam ile yaya olarak yardım bulmaya gidin kişi bir süre sonra geri dönüp bu gruba ulaşıyor ancak babam dönmüyor. Pazartesi gecesini yaylada, tipide geçiren 3 kişi ve 1 tamirciye jandarma ekipleri salı günü ulaşıyor.

Ama bu 4 kişi, ‘Burada bir kişi daha kayıp, onun bulunması gerekiyor’ demiyorlar. Salı günü geçiyor ve çarşamba günü bu kişiler karakola gidip, ‘Bizimle yaylaya çıkan Ali Kaçar da kayıp’ ihbarında bulunuyorlar.

“10 GÜNÜN 2.5 GÜNÜ ÇALIŞMA YAPILDI”

Bu yaşanan süreçle ilgili 3 kişi gözaltına alındı ve üçü de ifadelerinde aynı cümleleri söyledi. Ancak şunu belirtmeliyim ki babamın hiç kimseyle husumeti yoktu. Bu olanlar bir yana, ailece babamıza kavuşmak ve onun bir an önce kurtarılmasını istiyoruz. Ama maalesef çalışmalar ışık vermiyor. Şöyle ki; yaylaya giden yol karla kaplı ve dozerlerle açılması gerekiyor. 10 gün geride kaldı ve ancak 2.5 günlük bir çalışma yapılabildi.

“HELİKOPTER BÖLGEYE İNEMEDİ”

Yoğun kar yağışı nedeniyle 5 gün hiçbir arama çalışması yapılamadı. Son iki gündür hava güneşliydi ve 30-40 km’lik yolun açılması için önceki gün 2 dozer geldi. Dün araçların arıza yaptığı, yanma noktasına geldiği ve çalışamayacağı belirtildi. Havadan arama yapılması için çok mücadele ettik. Dün bir helikopter geldi ve bir iki fotoğraf çekip bölgeden ayrıldı. Helikopterin, inebileceği bir yerin olmadığı bize söylendi.

“BABAM HAYATA NASIL TUTUNACAK”

Babam o yaylayı çok iyi biliyor ama açlık denen bir şey var. Hayata nasıl tutunacak? Biz onun hayatta olma ihtimalini düşünüyoruz. Bugüne kadar havadan doğru dürüst bir arama yapılmadı. Bakın iki gündür hava güneşliydi, bugün de güneşli olacak ama sonra bu bölgede kar yağışının beklendiği söyleniyor. Dün gelen iş makineleri ancak 1-2 saat çalışabildi. Bugün kısmet olursa çalışılacak ve sonra zaten yine kar ve tipi olacak.

“NE OLUR BABAMIZI BULUN!”

Arama çalışması için önce Mersin Büyükşehir bir araç gönderdi. Sonra ‘burası Kara yollarının bölgesi’ denildi. Erdemli Belediyesi’nden, kaymakamlıktan, valilikten herkesten yardım istedik. Komutanlar ellerinden geleni yapıyorlar ama bir sonuç yok. Tüm yetkililere sesleniyorum, yalvarıyorum; babam ölecek, bulun onu!”