        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Akrabasını 450 bin Euro dolandıran öğretmen tutuklandı | Isparta haberleri | Son dakika haberleri

        Akrabasını 450 bin Euro dolandıran öğretmen tutuklandı

        Belçika'da yaşayan bir kişinin yaklaşık 450 bin Euro (23 milyon TL) gönderdiğini öne sürdüğü sahte tapu dolandırıcılığı iddiasında, Isparta Yalvaç'ta gözaltına alınan ilkokul öğretmeni S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Giriş: 09.03.2026 - 13:15
        Akrabasını 450 bin Euro dolandıran öğretmen tutuklandı
        Belçika'da yaşayan R.Y.'nin iddiasına göre, uzaktan akrabası olan ilkokul öğretmeni S.Ç. ile değer kazanacağı belirtilen bir arsa için ortak yatırım yapma konusunda anlaşma sağlandı.

        SAHTE TAPU EVRAKI GÖNDERDİ

        İHA'daki habere ve iddiaya göre, Belçika'daki R.Y., söz konusu arsayı satın alması için yaklaşık 2 yıl önce S.Ç.'ye para göndermeye başladı. R.Y.'nin iddiasına göre, S.Ç., arsayı satın aldığını belirterek, sahte tapu evrakı hazırladı ve bu belgeleri Belçika'daki ortağına gönderdi.

        TAPUNUN DEVRİNİ İSTEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

        Yaklaşık iki yıl boyunca farklı zamanlarda para göndermeye devam eden R.Y.'nin toplamda yaklaşık 450 bin euro (23 milyon TL) gönderdiği öne sürüldü. Bir süre sonra tapunun kendi üzerine devredilmesini isteyen R.Y.'nin talebine karşılık S.Ç.'nin rahatsız olduğunu belirterek telefonlara cevap vermemeye başladığı iddia edildi.

        SAVCILIĞA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

        Bunun üzerine Türkiye'ye gelen R.Y., yaptığı araştırmada ortada değer kazanacak bir arsa ya da alınmış bir tapu bulunmadığını yaklaşık iki hafta önce öğrendiğini öne sürdü. Yaşananların ardından R.Y., Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

        ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Soruşturma kapsamında 6 Mart 2026 günü saat 17.20 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde ilkokul öğretmeni olduğu öğrenilen S.Ç.'nin evinde savcılık izniyle arama yapıldı. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 7.65 milimetre çapında mat krom kaplama Baretta marka tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet yedek namlu ile 3 kutu içerisinde toplam 66 adet 7.65 milimetre çapında dolu tabanca fişeği ele geçirildi.

        Aramada ele geçirilen suç unsurları ve mevcut şikayet kapsamında toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan S.Ç., 7 Mart Cumartesi günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yalvaç T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenilirken, öğretmen S.Ç.'nin telefonu incelenmek üzere el konulduğu bildirildi.

