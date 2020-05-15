Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşurken flaş bir açıklamaya imza attı. Başkanlık göreviyle ilgili konuşan Ali Koç, "Ya biz ortama uyacağız, ya da ortama uyacak Fenerbahçe Başkanlığı yapacak birilerini bulacağız. Pelikancı yapı denilen bir şey var onların bile hedefi haline gelebiliyorsak, demek ki sistemsel bir sıkıntı var. Meyve veremezsek bu camia kendine en uygun başkanı seçecektir" ifadelerini kullandı.