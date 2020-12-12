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Alkollü kadın yardım butonuna basınca! 0:00 / 0:00

DHA

Isparta'da dün Bağlar Mahallesi 2705 sokakta, saat 21.30 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. Erkek arkadaşı hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.K., cep telefonunda bulunan KADES programının butonuna bastı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.K'nin evine geldi.

KAPININ AÇILMASIYLA POLİS EVE GİRDİ

DHA'da yer alan habere göre zile basan ekipler, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. A.K., bir süre sonra kapıyı kendisi açtı. Kapının açılmasıyla eve giren ekipler, A.K'nin neden KADES programından ihbarda bulunduğunu sordu.

ALKOLLÜYKEN SEVGİLİSİYLE TARTIŞMIŞ

Alkollü olduğu belirlenen A.K.'nin erkek arkadaşıyla tartıştığı ve bir süre alkol aldığı, bu nedenle butona bastığı öğrenildi.

İlk olarak hastaneye götürülen A.K., ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.