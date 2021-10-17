Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk öldü 0:00 / 0:00

İHA

Kayseri'nin Talas ilçesinde, alkollü bir sürücünün arkadan çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Endürlük Mahallesi Endürlük Caddesi'nde meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen sürücü T.Ç.'nin kullandığı 38 LS 142 plakalı otomobil, bisikleti ile yolda giden 11 yaşındaki Hamza Karaoğlu'na (11) arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Hamza Karaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan aile, olay yerinde çocuklarının başında sinir krizi geçirdi.

Hamza Karaoğlu'nun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, sürücü T.Ç. de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.