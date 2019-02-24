Son Dakika Altın fiyatları! 24 Şubat Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları düşüşte! Altın fiyatları yatırımcılar tarafından haftasonu merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı yüzde 0,36 düşüşle 227,22 liradan, çeyrek altın ise 371,50 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 24 Şubat güncel altın fiyatları...