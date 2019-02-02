SON DAKİKA altın fiyatları! Gram altın çeyrek altın fiyatları tırmandı! 2 Şubat altın fiyatı son durum

Altın fiyatları Şubat ayının ilk gününü yükselişle kapattı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1 artışla 221,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,96 değer kazancıyla 1.477,00 lira oldu. Geçen hafta 357,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 361,00 liraya yükseldi. İşte 2 Şubat güncel çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları