Yeni haftanın ilk günü yatırımcıların ve birikim yapmak isteyen vatandaşların gündeminde güncel altın fiyatları var. Geçtiğimiz haftayı bin liraya yaklaşarak tamamlayan gram altın fiyatlarındaki düşüş ekonomi piyasalarının en çok merak edilen konularının arasında yer alıyor.

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14 Mart Pazartesi günü saat 13.20 itibarıyla gram altın 931,40 liradan, çeyrek altın ise 1.520,32 liradan işlem görüyor. İşte gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları