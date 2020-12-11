Ambulansta linci polis engelledi! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da Suriyeli akrabalar arasında çıkan kavgada başından çivili sopa ile yaralan şahıs, ambulansta linç edilmek istendi. Şahıs polisin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, saat 21.00 sıralarında çadırda yaşayan Suriyeli mülteciler arasında alkol içerken tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirsiz şüpheli çadırından çıkardığı çivili sopa ile Saddar Ahmad'ın kafasına ve sırtına vurdu.

AMBULANSA ALINIRKEN TEKRAR SALDIRDILAR

Kanlar içinde kalan Ahmad, Demirtaş Caddesi'ne çıkarak esnaftan yardım istedi. Esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmad olay yerine gelen ambulansa bindirilirken, kavga ettiği gruptan birkaç kişinin ellerinde sopalarla tekrar saldırıya uğradı. Linçten polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtulan yaralı şahıs, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KISITLAMA VE MASKE İHLALİNDEN CEZA YAĞDI

Eli sopalı bir kişi gözaltına alınırken, çivili sopa ile Ahmad'ı yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ayrıca, Sokağa Çıkma Kısıtlamasından ve Maske Takmama suçundan şahıslara toplamda 35 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.