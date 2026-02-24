Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı | Son dakika haberleri

        Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

        Ankara'da FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 09:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

        Ankara'da FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

        16 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve kolluk kuvvetlerindeki FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içinde yuvalanan ve örgütün 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer alan ayrıca örgütün güncel finans yapılanması içinde bulundukları belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        REKLAM

        10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı, 1'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 5 şüphelinin ise yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde operasyonu; 406 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

        İçişleri Bakanlığı: Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 406 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. (DHA)

        #ankara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!