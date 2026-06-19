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        Ankara'da kendisini "savcı yardımcısı" olarak tanıtan kadın tutuklandı

        Ankara'da kendisini "savcı yardımcısı" ve "stajyer savcı" olarak tanıtan M.A.'nın savcı adayı olmadığı ortaya çıktı. Üzerinde başka bir kişiye ait hakim-savcı adayı kimlik kartı bulunan şüphelinin, hukuk fakültesinden 1'inci sınıfta ayrıldığı belirlendi. Gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 17:20 Güncelleme:
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        Sahte 'savcı yardımcısı' tutuklandı

        Ankara'da kendisini 'savcı yardımcısı' ve 'stajyer savcı' olarak tanıtan M.A.'nın, polisin dikkatiyle savcı adayı olmadığı ortaya çıktı. Üzerinde başka bir kişiye ait hakim-savcı adayı kimlik kartı bulunan M.A., 'Hırsızlık' suçundan tutuklandı.

        DHA'daki habere göre; Ankara Adliyesi'nde görev yaptığı izlenimi vererek kendisini 'savcı yardımcısı' ve 'stajyer savcı' olarak tanıtan M.A. isimli kadın, son birkaç gün içerisinde birden fazla kez polis merkezine gidip, personele talimat verdi.

        M.A., polis memurları hakkında şikayette bulunmak için kimlik ve görev bilgileri talep etti. Polis merkezi görevlileri, davranışlarından şüphelenerek M.A.’dan kimliğini ibraz etmesini istedi. M.A., 'stajyer savcı' olarak görev yaptığını söyledi.

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        Bunun üzerine polis merkezi amirliği tarafından araştırma başlatıldı. Durum, görevli Cumhuriyet savcısına bildirildi. Savcılığın talimatıyla yapılan incelemede, şüphelinin savcı yardımcısı veya stajyer savcı olmadığı belirlendi.

        HUKUK FAKÜLTESİNDEN AYRILMIŞ

        Araştırmada M.A.’nın 2000 doğumlu olduğu, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı bulunduğu ve okuduğu üniversitenin Hukuk Fakültesinden 1'inci sınıfta ayrıldığı tespit edildi. Üzerinde yapılan kontrolde ise erkek arkadaşı olduğunu beyan ettiği M.E. adına düzenlenmiş hâkim-savcı adayı kimlik kartı ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, ‘Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçundan tutuklama talebiyle Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda suçlamaları reddeden M.A., "Ben hırsızlık amacıyla yapmadım. Ben kimliği böyle bir hususta kullanmadım. Kimlik sahibi şahısla görüşmediğim için de kimliğini vermedim. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

        KAÇMA ŞÜPHESİ

        Dosyayı inceleyen hakimlik tarafından kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, suç için öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma ihtimalinin mevcut olduğu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına hükmetti. Şüpheli M.A.'nın ‘Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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