Son dakika: Ankara-Erzincan seferini yapan uçakta bomba ihbarı
Ankara-Erzincan seferini yapan yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra yapılan bomba ihbarı nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken, ekiplerin aramaları devam ediyor
Giriş: 04.05.2024 - 03:11 Güncelleme: 04.05.2024 - 03:32
Ankara-Erzincan seferini yapan AJET firmasına ait yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra bomba ihbarı üzerine, Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü.
DHA'nın haberine göre; yolcuların tahliye edildiği uçakta ekiplerin aramaları devam ediyor.
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