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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ankara-Erzincan seferini yapan uçakta bomba ihbarı

        Son dakika: Ankara-Erzincan seferini yapan uçakta bomba ihbarı

        Ankara-Erzincan seferini yapan yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra yapılan bomba ihbarı nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken, ekiplerin aramaları devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 03:11 Güncelleme: 04.05.2024 - 03:32
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        Ankara-Erzincan uçağında bomba ihbarı
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        Ankara-Erzincan seferini yapan AJET firmasına ait yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra bomba ihbarı üzerine, Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü.

        DHA'nın haberine göre; yolcuların tahliye edildiği uçakta ekiplerin aramaları devam ediyor.

        Ayrıntılar geliyor...

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