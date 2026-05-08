Emniyet Genel Müdürlüğünden, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bahar Şenliği konserinde yaşananlar hakkında açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bahar şenliklerinde Türk bayrağına ve öğrencilere yönelik saldırıda bulunan 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinliklerinde Türk bayrağına ve öğrencilere yönelik yaşananlar hakkında açıklamada bulundu.
EGM, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 06.05.2026 günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen olaylara ilişkin paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız; şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakârlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır."
Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E. ve B.D'nin yakalandığı ve şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.
