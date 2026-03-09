Ankara’da narkotik operasyonu: 105 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan 105 şüpheli gözaltına alındı
105 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde temin eden ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik 1-7 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 105 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan operasyonlarda; 811 bin 879 adet sentetik ecza, 16 kilo 880 gram esrar, 2 kilo 109 gram A.M. maddesi, 485 gram kokain, 366 gram metamfetamin, 125 gram bonzai, ecstasy hap, 170 kök kenevir, 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 6 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 487 bin 920 lira, bin 450 avro ve 950 dolar ele geçirildi.