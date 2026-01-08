Birçok kentimizde olduğu gibi küresel iklim krizi ve kuraklık Başkent Ankara’yı da vurdu. Ankara’nın mevcut şebeke suyu kapasitesi tükendi. Ankara’da artık İzmir, Bodrum, Bursa gibi kentlerde olduğu gibi belli günlerde ve belli saatlerde sisteme şebeke suyu verilebilecek.

ASKİ, sitelerdeki ve apartmanlardaki su deposu ve rezerv kapasiteleri tek tek tespit etmeye başladı. Tasarruf tedbirlerinin yanı sıra Ankara’da artık “döndüre döndüre” denilen sistemle semtlere su verilebilecek. Müstakil evi olanlar su deposu kapasitelerini artırmaya başlarken, siteler de depolamalı sistemler kurma konusunda çalışmalara başladı. Ankaralılar artık çamaşır, bulaşık yıkama, banyo ve duş yapma veya temizlik için ASKİ’nin duyuracağı su verme takvimine ve saatine odaklanmak durumunda. Çeşmenin başında su nöbetleri başlıyor…

REKLAM

Ankara Büyükşehir Belediyesi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti TBMM Grup toplantısında söylediği, "Ankara'yı haftalardır kente su bile veremeyen beceriksizlere bırakamayız" sözlerine ve kamuoyundan gelen tepkilere yanıt olarak bir açıklama yaptı.

Ankara’da 2025 yılı, hidrolojik veriler açısından son 50 yılın en kurak yılı olduğunu belirtilen açıklamada, "'Ankara’ya haftalardır su bile verilemiyor' demek, sahadaki gerçekleri ters yüz etmektir. ABB ve ASKİ, herkesin 'bekleyelim' dediği bir dönemde oturup beklememiş, barajlarda hâlâ su varken dahi geleceği düşünerek harekete geçmiştir. Barajlardaki mevcut su alma yapılarının altında kalan rezervuardan su alabilmek amacıyla Akyar, Eğrekkaya, Kavşakkaya ve Çamlıdere barajlarında yüzer pompa sistemleri kurulmuştur" denildi.

ABB açıklamasında kuraklık ve su kriziyle mücadele konusunda şu bilgilere yer verildi: “SON 50 YILIN EN KURAK YILI” Ankara’da 2025 yılı, hidrolojik veriler açısından son 50 yılın en kurak yılıdır. Barajlara gelen toplam su miktarı tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilemiş; artan nüfusa rağmen kişi başına düşen günlük su miktarı Gerede hariç 55 litreye kadar düşmüştür. REKLAM 1990’lı ve 2000’li yıllarda kişi başına günlük 100–125 litre seviyelerinde olan barajlara gelen su miktarı, 2025’te neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Bu durum bir beceriksizlik değil; ülke çapında yaşanan, bilimsel verilerle ortada olan ve inkâr edilemeyecek ölçüde derinleşen bir kuraklığın sonucudur. Beceriksizlikle suçlayanlar ne bekliyor? Ankara’nın yaklaşık 200 günlük suyunun tamamını, kuraklık yokmuş gibi davranıp, hoyratça bir anda tüketilmesine seyirci kalmamızı mı? İnsanların susuz kalma endişesi üzerinden siyaset üretmek, suyu bir polemik aracı hâline getirmek ne doğru ne de etik bir yaklaşımdır. BUHARLAŞMA YÜZDE 10 AZALTTI Buharlaşma, kullanılabilir su miktarını yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmıştır. Kesikköprü hariç olmak üzere barajlara gelen su miktarı (Gerede dâhil) 2023 yılında 661 milyon metreküp, 2024 yılında 404 milyon metreküp iken, 2025 yılında 182 milyon metreküpe düşmüştür. Aşırı sıcaklar nedeniyle artan buharlaşma, kullanılabilir su miktarını yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmıştır. Bu noktada özellikle Gerede hattı ile ilgili gerçeğin altını çizmek gerekir. Gerede Tüneli açılırken kamuoyuna, '2050 yılına kadar Ankara’nın su sorunu olmayacağı' yönünde açıklamalar yapılmış; bu ifadeler resmi internet sitelerinde ve kamuoyuna sunulan görsellerle duyurulmuştur.

REKLAM GEREDE’DEN SU GELMEDİ Geçen yıl 21 Mayıs – 11 Ekim tarihleri arasında 4 ay boyunca Gerede’den Ankara’ya sıfır metreküp su alınabilmiştir. Gerede’den gelen su miktarı yıllar itibarıyla 2023 yılında 235 milyon metreküp, 2024 yılında 119 milyon metreküp, 2025 yılında 72 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir. Dün itibarıyla Gerede’den gelen su miktarı ise yalnızca 150 bin metreküp seviyesindedir. 170 MİLYON METREKÜP SU AÇIĞI Artan nüfus, göç ve aşırı sıcak geçen mevsimler nedeniyle Ankara’ya verilen ortalama su miktarı günlük 1.4 milyon metreküpe yükselmiştir. Bu, iki yıl içinde 1 milyar metreküpün üzerinde suyun sisteme verilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Barajlara gelen su ile verilen su birlikte değerlendirildiğinde, Ankara’nın net en az 170 milyon metreküp su açığı olduğu açıkça görülmektedir. ASKİ’nin herhangi bir yerden kendi başına su bulup Ankara’ya getirme yetkisi yoktur. Yeni su kaynaklarının bulunması, tahsis edilmesi ve Ankara’ya kazandırılması yasal olarak DSİ’nin sorumluluğundadır. DSİ’ye bu konuda defalarca yazı yazılmasına rağmen Ankara'ya yeni kaynak tahsisi ve zamanında adım atılması konusunda gereken hız gösterilmemiştir.