        Son dakika: Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden Murat Çakır'ın kullandığı motosiklet bariyerlere çarptı. Hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki Çakır, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Çakır'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:25
        Bariyerlere çarpan motosikletli öldü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan 34 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Genç motosikletlinin cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

        MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI

        İHA'daki habere göre kaza; dün gece 23.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer'den Antalya istikametine seyir halindeki Murat Çakır'ın (34) kullandığı motosiklet Sarısu Kavşağı'na yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

        EKİPLERE HABER VERİLDİ

        Yoldan geçen diğer sürücülerin yerde hareketsiz yatan Çakır'ı görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsünden nabız alması üzerine Çakır'ı ambulansla hastaneye sevk etti.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Murat Çakır, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

        Savcılık ve otopsi işlemleri için Çakır'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Çakır'ın cenazesinin teslimi sırasında yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Gözü yaşlı anneyi yakınları teselli ederken, Çakır'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Fatih Mezarlığı'na götürüldü.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
