        Antalya'da gerçekleşen deniz dibi temizliği etkinliğinde yaklaşık 20 ton atık çıkartıldı

        Antalya'da gerçekleşen deniz dibi temizliği etkinliğinde yaklaşık 20 ton atık çıkartıldı

        Antalya'da "Antalya'da Deniz Hep Temiz" sloganıyla düzenlenen 4 etaplı deniz dibi temizliği etkinlikleri tamamlandı. Gönüllü dalgıçların katıldığı çalışmalarda denizden toplam yaklaşık 20 ton atık çıkarılırken, son etapta önceki etkinliklere göre daha az atığa rastlanması dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 16:48 Güncelleme:
        Denizden 20 ton atık çıkarıldı

        Büyükşehir Belediyesi ‘Antalya İli Deniz Çöpleri Eylem Planı’(DÇEP) kapsamında, vatandaşların deniz ve kıyı çöplerine yönelik farkındalığının artırılması amacıyla kıyı temizliği etkinlikleri tamamlandı. Yaklaşık 40 gönüllü dalgıcın ve vatandaşların katılımıyla "Mavi Akdeniz" sloganıyla gerçekleşen kıyı temizliğinin son etabı Konyaaltı Belediyesi önünde gerçekleşti.

        4 ETAPLI ETKİNLİĞİN SON AYAĞI GERÇEKLEŞTİ

        İHA'daki habere göre; Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, "Antalya’da Deniz Hep Temiz" sloganıyla dalış okulları, sualtı kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü dalgıçların katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliklerinin tüm etapları tamamlandı. Bu yıl dört etap halinde düzenlenen deniz dibi temizliğinin son ayağı, Konyaaltı Belediyesi önünde gerçekleştirildi.

        Dalgıçların yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda denizden çıkarılan atık miktarının, önceki etkinliklere göre daha az olması dikkat çekti.

        "ARTIK DAHA DUYARLILAR"

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, deniz dibinden çıkarılan atık miktarının son etapta azaldığını belirtti. Yıldırım, "4 etaptan oluşan deniz dibi temizliği çalışmamız, Konyaaltı Belediyesi önünde tamamlandı. Etkinlikler kapsamında denizden toplam yaklaşık 20 ton atık çıkarıldı. Plajlarımızda genel olarak çok fazla atığa rastlamıyoruz. Atıklar daha çok teknelerin bağlandığı bölgelerde yoğunlaşıyor. Sahile gelen vatandaşların ise artık daha duyarlı olduğunu görüyoruz" dedi.

        "ÇEVRE BİLİNCİ EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

        Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Öncü Ceylan Baloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Konyaaltı Belediyesinin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Baloğlu, “Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bu kadar az atık çıkması bizleri çok mutlu etti. Bu duyarlılığın herkes tarafından gösterilmesi gerekiyor. Çevre bilincinin oluşması en büyük hedefimiz” dedi

        Gönüllü dalgıçlardan Yılmaz Eroğlu ise deniz dibi temizliği etkinliğine yaklaşık 40 dalgıç arkadaşıyla birlikte katıldığını söyledi. Eroğlu, "Bu bölgede bizim için en sevindirici durum, denizden çok fazla çöp çıkmaması oldu. Diğer üç bölgede çıkarılan atık miktarı daha fazlaydı. Deniz dibinde daha çok ip, lastik ve cam şişe gibi atıklara rastladık. Etkinliklerimizi güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamladık" dedi.

        Fotoğraflar: AA

