Antalya'nın Alanya ilçesinde kuvvetli rüzgarda oluşan dev dalganın deniz kenarındaki restorana ulaşıp, temizlik yapan personeli ve masa ile sandalyeleri sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'daki habere göre; Antalya'nın Alanya ilçesinde dün kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalga, deniz kenarındaki restorana kadar ulaştı.
DALGA MASALARI SÜRÜKLEDİ
Restoran çevresindeki cam korkuluğu aşan dalga, masa ve sandalyeleri sürükledi.
DALGANIN ETKİSİYLE DÜŞTÜ, YERDE SÜRÜKLENDİ
Temizlik yapan restoran çalışanı da dalganın etkisiyle yere düştü. Sürüklenen restoran çalışanının dalgadan kaçmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı.
2 MÜŞTERİ O ANA TANIK ETTİ
Bu sırada yemek yiyen 2 müşteri de korkuyla masadan kalktı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Dalga nedeniyle su basan restoranda çalışanlar ve müşterinin yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.