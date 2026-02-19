Canlı
        Son dakika: Antalya'da kuvvetli rüzgar dalgaları aştırdı, restorana vurdu... Bir çalışan yerde sürüklendi!

        Antalya'da kuvvetli rüzgar sonucu oluşan dev dalga, deniz kenarındaki bir restorana ulaştı. Dalga, masa ve sandalyeleri sürüklerken, temizlik yapan bir çalışan da dalganın etkisiyle yere düşüp sürüklendi. O anlar panik yaratırken, restorandaki güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 13:14 Güncelleme: 19.02.2026 - 13:14
        Dev dalga çalışanı yerde sürükledi
        Antalya'nın Alanya ilçesinde kuvvetli rüzgarda oluşan dev dalganın deniz kenarındaki restorana ulaşıp, temizlik yapan personeli ve masa ile sandalyeleri sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'daki habere göre; Antalya'nın Alanya ilçesinde dün kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalga, deniz kenarındaki restorana kadar ulaştı.

        DALGA MASALARI SÜRÜKLEDİ

        Restoran çevresindeki cam korkuluğu aşan dalga, masa ve sandalyeleri sürükledi.

        DALGANIN ETKİSİYLE DÜŞTÜ, YERDE SÜRÜKLENDİ

        Temizlik yapan restoran çalışanı da dalganın etkisiyle yere düştü. Sürüklenen restoran çalışanının dalgadan kaçmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı.

        2 MÜŞTERİ O ANA TANIK ETTİ

        Bu sırada yemek yiyen 2 müşteri de korkuyla masadan kalktı.

        O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Dalga nedeniyle su basan restoranda çalışanlar ve müşterinin yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

