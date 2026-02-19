Antalya'da kuvvetli rüzgar dalgaları aştırdı, restorana vurdu... Bir çalışan yerde sürüklendi! Antalya'da kuvvetli rüzgar sonucu oluşan dev dalga, deniz kenarındaki bir restorana ulaştı. Dalga, masa ve sandalyeleri sürüklerken, temizlik yapan bir çalışan da dalganın etkisiyle yere düşüp sürüklendi. O anlar panik yaratırken, restorandaki güvenlik kamerasına yansıdı

