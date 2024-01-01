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        Haberler Gündem Ege Son dakika: Antalya'da yeni yılın ilk günü denize girdiler

        Antalya'da yeni yılın ilk günü denize girdiler

        Antalya'da yerli ve yabancılar, 2024 yılının ilk gününde denize girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:49
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        Yeni yılda denize girdiler
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        Antalya'da hava sıcaklığı 2024'ün ilk gününde 17 derece, deniz suyu sıcaklığı 21 derece, nem oranı ise yüzde 87 ölçüldü. Kapalı ve zaman zaman yağmurun yağdığı havada sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler, denize girdi.

        Bazı vatandaşlar deniz kıyısında olta atarak balık tutmaya çalışırken, bazıları ise sahilde oturmayı tercih etti. Anı ölümsüzleştirmek isteyenler ise cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Bazı yabancı turistler ise çocuklarıyla denize girdi.

        'SU ÇOK SICAK, BANYO YAPIYOR GİBİYİZ'

        Eşi ve çocuklarıyla sahil kenarına gelen Rus turist Aleksei Filatov, "Harika hissediyorum, hava bizim için çok sıcak. Sibirya'dan Türkiye'yi görmeye geldik. Yarın da Alanya'ya gidiyoruz. Hava çok güzel. Yeni yılınız kutlu olsun. Sıcaklık harika, Sibirya'da şu anda hava eksi 40 derecelerde. Su bizim için çok sıcak, banyo yapıyor gibiyiz" dedi.

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