Ekonomik olarak zor günler geçiren Antalyaspor'da futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün akşamki antrenmana çıkmama kararı almış ve teknik direktör Bülent Korkmaz, antrenmanı iptal etmişti. Kırmızı-beyazlılarda bu akşam saatlerindeki gerçekleştirilmesi planlanan antrenman için de boykot sürdü. A Spor'un haberine göre futbolcular, bu akşam saatlerindeki antrenmana da çıkmadı.

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