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Haberler Sosyal Güvenlik Son dakika: Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu! 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez ne zaman toplanacak?
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Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak

Son dakika: Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu! 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez ne zaman toplanacak?
AA / HABERTURK.COM

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Dün gerçekleştirilen ilk toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRETTE SON İKİ YILDA NE OLDU?

2021 yılı ocak ayında brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olan asgari ücret 2022 ocak ayında brüt 5.004 TL, net 4.253,40 TL oldu. Brüt ücretteki artış yüzde 39.9, net ücretteki artış ise yüzde 50.51 oldu. 2022 yılı temmuz ayında asgari ücret yüzde 29.31 oranında artışla brüt 6.471, net 5.500,40 TL’ye yükseldi.

2022 ocak ayında ise temmuz ayına göre yüzde 54.66’lık artışla brüt 10.008 TL, net 8.506,80 TL oldu. Asgari ücret ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100, 2021 yılı ocak ayına göre de yüzde 180 oranında arttı.

Enflasyon ise ocak ayı itibarıyla son bir yılda yüzde 64,27, 2021’in ocak ayına göre de yüzde 124 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık, Ocak 2021’de 380 dolar olan net asgari ücret, Ocak 2022’de 319 dolar, Temmuz 2022’de 330 dolar, Ocak 2023’te ise 455 dolar oldu. Net asgari ücret dünkü kurla 360 dolara karşılık geliyor.

İşte asgari ücrete gelecek muhtemel zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar:

- Yüzde 30 zamda net ücret 11 bin 57 lira, brüt ücret 13 bin 10 lira.
- Yüzde 35 zamda net ücret 11 bin 483 lira, brüt ücret 13 bin 510 lira.
- Yüzde 40 zamda net ücret 11 bin 908 lira, brüt ücret 14 bin 11 lira.
- Yüzde 45’lik bir zamda net ücret 12 bin 333 lira, brüt ücret 14 bin 503 lira.

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