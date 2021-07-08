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Haberler Gündem Güncel FENOMEN OLDU! Son Dakika: Eşek sırtında aşı oldu, şiir okudu
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Aşıya böyle destek oldu! Eşek üstünde oldu, ekiplere şiir okudu

Aşılama çalışmaları yurdun dört bir yanında sürerken, Amasya'da aşı olmaya gelen köylü kadının şiirli desteği sağlık ekiplerine moral oldu. Avşar köyünde yaşayan Hatice Partal, kendi yazdığı 'Bayrak' şiiri ile de ekiplere destek olurken, aşısını da eşek üstünde oldu. O anlar Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı

FENOMEN OLDU! Son Dakika: Eşek sırtında aşı oldu, şiir okudu
Eşek sırtında aşı oldu, sağlık ekibine şiir okudu
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İHA

Amasya'da aşılama ekipleri gittikleri köyde yaşlı kadının eşeğinin üstünde seslendirdiği şiirle moral buldu.

Merkeze bağlı Avşar köyünde yaşayan Hatice Partal'ın köye gelen aşı ekiplerine kendi yazdığı 'Bayrak' şiirini okuduğu anlar Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. O anlar, "Aşılama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Mobil ekibimiz sahada yerinde aşı uygulaması için gittiği Avşar köyünde ekibimizi karşılayan teyzemiz Bayrak şiirini okudu. Daha sonra da aşısını yaptırdı. Korona virüsü el birliğiyle mücadele ederek yeneceğiz” ifadeleriyle takipçilere aktarıldı.

Şiirini seslendirdikten sonra eşeğinin üstündeyken aşısı vurulan yaşlı kadın sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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