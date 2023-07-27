Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. Bu, ECB'nin geçen yıl temmuz ayından bu yana 9. faiz artırımı oldu

Fed'in ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) da beklentilere paralel bir şekilde üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

ECB, gecelik mevduat faizini yüzde 3.75'e, refinansman faizini yüzde 4.25'e, marjinal fonlama faizini yüzde 4.50'ye yükseltti.

Banka, faizi geçen yıl temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralıkta 50 baz puan artırmıştı. Bu sene de ocak ve mart aylarında 50'şer, mayıs ve haziran aylarında ise 25'er baz puanlık artırım kararları almıştı.

Böylece Temmuz 2022'den bu yana 9 faiz artırım kararı alan ECB, faizi toplamda 400 baz puanlık artırıma gitti.

ECB tarafından bugün yayımlanan karar metninde enflasyon düşmeye devam ettiği, ancak yine de çok uzun süre çok yüksek kalmasının beklendiği belirtildi. Konseyin, enflasyonu yüzde 2'lik orta vadeli hedefe döndürmekte kararlı olduğu vurgulandı.

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'VERİLERE DAYALI YAKLAŞIM DEVAM EDECEK'

Son toplantıdan bu yana yaşanan gelişmelerin, enflasyonun yılın geri kalanında daha da düşeceği ancak daha uzun süre hedefin üzerinde kalacağı beklentisini desteklediği belirtilen açıklamada "Daha önceki oran artışları güçlü bir şekilde aktarılmaya devam ediyor: Finansman koşulları yeniden sıkılaştı ve talebi giderek düşürüyor, bu da enflasyonu hedefe geri getirmede önemli bir faktör. Konsey uygun kısıtlama düzeyi ve süresini belirlemek için verilere dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edecektir. Özellikle faiz kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler, enflasyonun ana dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü ışığında enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelere dayalı olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.