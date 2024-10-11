Ayhan Bora Kaplan davasının 17.celsesinde savcı mütalaasını açıkladı. Buna göre Ayhan Bora Kaplan ve Fethi Koyuncu'nun örgüt kurma ve yönetmekten cezalandırılmaları istendi.

15 sanık hakkında da beraat talep edildi. Mahkemede adli kontrol tedbirlerinin devamına, yakalama emirlerinin infazlarının beklenmesine karar verdi.