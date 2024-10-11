Ayhan Bora Kaplan davasında istenen cezalar belli oldu!
Ayhan Bora Kaplan davasında savcı mütalaasını açıkladı. Davada Ayhan Bora Kaplan ve Fethi Koyuncu'nun örgüt kurma ve yönetmekten cezalandırılmaları istendi. 15 sanık hakkında da beraat talep edildi. Ertelenen davada gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurt dışından getirilmesinin beklenmesine karar verildi
Ayhan Bora Kaplan davasının 17.celsesinde savcı mütalaasını açıkladı. Buna göre Ayhan Bora Kaplan ve Fethi Koyuncu'nun örgüt kurma ve yönetmekten cezalandırılmaları istendi.
15 sanık hakkında da beraat talep edildi. Mahkemede adli kontrol tedbirlerinin devamına, yakalama emirlerinin infazlarının beklenmesine karar verdi.
GİZLİ TANIĞIN GELMESİ BEKLENECEK
Ayrıca gizli tanık Serdar Sertçelik’in yurt dışından gelmesinin beklenmesine, sanıkların son savunmalarını hazırlaması için süre verilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dava 11 Kasım’a ertelendi.