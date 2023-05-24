KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan son dakika depremlerini anlık olarak paylaşıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen sarsıntılar ile 24 Mayıs son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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