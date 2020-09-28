AA

Ermenistan'ın saldırısının ardından Azerbaycan tarafından başlatılan harekat devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı. Bakanlık açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek, "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz" ifadeleri yer aldı.

ERMENİLER SİVİL YERLEŞİM BİRİMLERİNE ATEŞ AÇMIŞTI

AA'da yer alan habere göre öte yandan Bakanlık, çatışmalarda Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı. Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.